S Italem na pláži: Tahle kráska v plavkách odloudila Šeredové slavného Gigiho Buffona. A také s ním má syna

Gigi Buffon si užívá dovolenou s půvabnou Ilarií. Profimedia.cz

Ač spolu žijí už několik let, láska je mezi nimi pořád žhavá. Ilaria si po boku svého milého užívá na dovolené v Itálii. Fotografové je zvěčnili na romantické procházce po pláži.

Půvabná sporťačka je stejným typem ženy jako Alena Šeredová. Na procházku s Gigim zvolila jednodílné plavky, což je možná trošku škoda, protože tak zbytečně zakryla své ženské přednosti.

Italská fotbalová hvězda má kromě malého Leopolda ještě dva syny s Alenou Šeredovou: Davida (8) a Louise (10).

Vytoužené holčičky se Gigi ještě nedočkal a vzhledem k věku Ilarie to spíš vypadá, že se ani nedočká. Tedy pokud by si nenašel jinou ženu, na což to dle zamilovaných fotek z pláže moc nevypadá. ■