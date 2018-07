Show Tvoje tvář má známý hlas doplní seriálová kráska a fešák s nejhezčím zadkem. Oba mají doma roční miminko

Tohle jsou nové tváře oblíbené show. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Eva se vedle divadla a natáčení seriálu Modrý kód věnuje také roli maminky a vychovává ročního syna Nathana. Rozhodování nad nabídkou tak pro ni bylo těžší. „Nebylo to snadné. Situaci jsem řešila s rodinou, která mi bude pomáhat. Nikdo z nich neřekl: Nechoď do toho. Po skončení natáčení počítám s tím, že si vezmu měsíc volna a někam spolu se synem pojedeme,“ svěřila herečka.

To Patrik prý nad nabídkou příliš dlouho neváhal. Show totiž sám často sledoval. „Přál jsem si to zažít, protože člověk nikdy neví, co bude následovat a ani si to nedokáže představit. Bavil jsem se s lidmi, kteří touto show prošli a říkali, že to je nezapomenutelný zážitek. Takže se opravdu těším a určitě to bude etapa života, na kterou budu vždy vzpomínat,“ řekl Děrgel známý ze seriálu V.I.P. vraždy, který je tatínkem ročního Vavřince. ■