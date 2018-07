Moderátorka SuperStar Tina s roztroušenou sklerózou bojuje po svém, odmítla léky!

Známá zpěvačka a moderátorka promluvila o své nemoci. Profimedia.cz

„Něco jako léčba sklerózy multiplex podle mě v souvislosti s výkladem slova léčení v podstatě neexistuje. Je možnost užívat chemii na potlačení fyzických projevů, teda umlčení těla, které hlásí problém. To však v mém chápání není léčba, ale ututlávání problému, který klasická medicína neumí jinak řešit,“ svěřila se zpěvačka, která se snaží pracovat zejména se svojí psychikou.

Léky na roztroušenou sklerózu vyzkoušela, nedělaly jí ale dobře. „Ten chemický koktejl jsem si vyzkoušela a mně osobně to způsobovalo stav, že jsem si 3 dny opakovala, že takhle musí být lidem na heroinu. Čtvrtý den jsem věděla, že to moje tělo opravdu nepřijímá, nedělá mu to dobře. Tam pramení další důvod, proč jsem se rozhodla dělat to jinak a pro někoho strašně nebezpečně,“ svěřila na sociální síti Tina, která prý nechtěla být zfetovaná máma pro svou dceru Tiu a syna Leonarda.

Jakýchkoli kontrol a léčby se dobrovolně vzdala a snaží se s nemocí bojovat po svém. „Je mi úplně jedno, jestli ještě jsou, zmiznou nálezy, nebo nezmiznou, asi se to ani nikdy nedozvím, neboť neplánuji chodit na kontroly. Nejlíp vím já, jak se cítím. A cítím se stále lépe a lépe,“ dodala Tina, která se dle lékařů ale vystavuje riziku. ■