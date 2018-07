Potetovaná hvězda reality show oblékla bikiny a šla s kamarádkou umývat auto

Jemma Lucy s kamarádkou nezahálela. Profimedia.cz

V květnu Jemma zavítala do Turecka, kde si nechala už potřetí za rok pozvednout své pozadí. Není tedy divu, že ho chce ukazovat i při mytí auta. Nedávno se dokonce nechala slyšet, že by chtěla mít pozadí jako Khloé Kardashian (34).

„Chci další operace, pokud jde o můj zadek, jsem posedlá,“ svěřila se deníku The Sun. „Je to velmi přírodní zákrok, kdy vám vezmou všechen tuk z břicha a ze zad a nacpou ho do zadku, takže nepotřebujete výplně,“ prozradila o samotném zákroku. Nezní to sice příliš lákavě, ale na druhou stranu, každý má nějakého koníčka. ■