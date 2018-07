Zeťovou v Řecku nedrží láska. Kráska s hlasem motorové pily otevřeně promluvila o rozchodu

Je sice single, ale vztah nijak akutně nehledá. Foto: Nikola Alexij

V letním období se spousta Čechů chystá do Řecka na dovolenou. To zpěvačka Helena Zeťová (37) má opačnou cestu. Milovanou řeckou krajinu, kde tráví většinu roku, opustila, aby si mohla vychutnat pořádné české prázdniny. Jedním z důvodů, proč se zpěvačka vrátila domů, mohl být také fakt, že je po rozchodu a nedrží ji v Řecku láska.

„Teď jsem hodně tady v Čechách, protože jsme se rozešli s přítelem, a tudíž nemusím v Řecku trávit tolik času,” svěřila. „Rozešli jsme se v listopadu. Teď nikoho nehledám, spíš si teď radši sem tam zajdu pokecat na pivko s kámošema. Chodíme celkem často. Po rozchodu se do ničeho rychle nehrnu. Já aktuálně zkrátka žiju se svým psem,” říká Helena, která ani nemá na smutnění čas, je zaměstnaná hudbou. „Mám hodně práce s přípravami nového alba, které chceme vydat v září. A pak mě hodně baví chodit do lesa a na houby. Strašně mi to chybělo,“ doplnila.

S bývalou členkou Black Milk jsme se potkali na oslavách 115. výročí značky Harley-Davidson, které v Praze proběhly. Zpěvačka byla v prostředí nablýskaných mašin jako ryba ve vodě, protože motorky naprosto zbožňuje.

„Já jsem v motorkářském prostředí vyrostla, takže se tady cítím moc dobře. Mezi motorkáři mám i spoustu přátel. Sice už se tolik nevídáme, protože mě život zavál někam jinam, ale vždycky se s nimi ráda potkám. Duší jsem prostě rocker, i když zpívám trochu jiný žánr,“ řekla Helena Zeťová. ■