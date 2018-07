Musíme počkat na fotky z dovolené: V plavkách ani v prádle už Simonu Krainovou neuvidíme. Víme proč

Simona Krainová prozradila, jak dělí čas mezi práci a rodinu. Super.cz

Skladba klientů se jí ale prý po tomto přehodnocení nezměnila. "Spíš jinak reaguju na některé věci, snažím se třeba udělat během jednoho týdne maximum práce a pak být čtrnáct dní jenom s dětmi. Rozkládám si to jinak než dřív," vysvětlila.

Některé nabídky ale už odmítá. "Jsou to hlavně takové, kdy mám být ve spodním prádle anebo v plavkách na přehlídkovém mole. Myslím si, že to už patří opravdu mladším, i když jsem za každou nabídku vděčná. Ale už pečlivě zvažuju, co si vyberu," doplnila.

"Opravdu hlavně kvůli dětem, protože posledních pět let mi uteklo hrozně rychle, byla jsem pořád v jednom kole a viděla, jak mi ty děti rostou před očima. Usoudila jsem, že je čas, abych zpomalila a věnovala se víc jim," míní.

Ničeho ale nelituje. "Je to špatně a člověk by to nikdy dělat neměl. Prostě děláme věci z nějakých důvodů a příčin a je to, jak to má být. Nelituju ničeho. Jsem vděčná, že dělám práci, která mě baví. Je výhrou se ráno probudit a říct si, že si žijete svůj sen. Jsem spokojená, nemusím se do ničeho nutit a jsem obklopená úžasnými lidmi, kteří mě inspirují a motivují jít dál," uzavřela Simona ■