Lucka Vondráčková na skok v Česku. Tentokrát přijela bez dětí a manžela a my víme proč

Lucie Vondráčková jezdí do Česka z pracovních důvodů poměrně často. Michaela Feuereislová

„Dabing je moje láska od dětství a jsem ráda, že ho můžu dělat,” svěřila se Lucka, která tentokrát přijela do své domoviny jen na skok a bez synů a manžela, kteří zůstali v Kanadě.

Jelikož se animovaná pohádka točí okolo dovolené, respektive právě o příšerné dovolené, popsala Lucka svou představu, jak by její dovolená neměla vypadat. „Příšerózní dovolená je pro mě u moře, protože tam všichni jenom leží, pak jedí a zase leží. To mě nebaví. Nejsem na dovolené super akční, ale mám ráda dovolenou, kde by byl nějaký výběh, kde by se nemuselo ležet stále na pláži,” směje se.

„Mám vždycky problém, že na dovolených je šíleně moc jídla a zároveň jsou tam opuštění psi a kočky. Vždycky beru dobré masíčko do ubrousků a rozdávám to pejskům a kočičkám. Nejradši bych si je všechny vzala domů,” rozplývá se Lucie. ■