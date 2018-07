Fitko a dieta bez žebírek a piva: Marian Vojtko trpí kvůli hubnutí do Fantoma opery

Marian Vojtko se pustil do hubnutí. Super.cz

Popíjení piva a pojídání nezdravých jídel Mariana Vojtka (45) dohnalo. Kvůli tomu, aby byl opět štíhlý a pružný do role Fantoma opery, který bude mít obnovenou premiéru 14. září, musel nasadit drsný režim. I když občas dietu bez alkoholu poruší, jako když jsme ho potkali na jedné párty.

"Nechal jsem se přemluvit k posilování, protože mi bylo řečeno, že už mám fakt velké břicho, a bál jsem se, že už se nevejdu do kostýmu. Tohle je welcome drink, který mi vsunuli do ruky," vymlouval se, proč drží v ruce koktejl s ginem.

"Mám striktní a přísný dietní režim. Trenér, kterému za to platím strašné prachy, mi dal jídelníček. Přemlouvám ho, jestli si nemůžu dát aspoň večer víno, ale povolil jen jednu sklenku. Skončit jsem musel i se žebry, kterých jsem jen v jediné hospodě za divadlem GoJa Music Hall snědl tolik, že už by z nich bylo deset prasat," prozradil.

"Když jsem žebra a pivo vysadil, mám z toho docela zažívací potíže. Zeleninu s kuřecím masem a všelijaké ty kaše, bílé jogurty a cottage moje tělo moc dobře nepřijímá. Je to, jako bych měl břišní katar. Tahle kulturistická strava není pro mě," uzavřel Vojtko. ■