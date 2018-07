Místo rozchodu vyrazila Rihanna se svým miliardářem na dovolenou. Na idylku to ale moc nevypadalo

To nebude dovolená v ráji. Profimedia.cz

Již od června se spekulovalo o tom, že je Rihanna po ročním vztahu se saúdským miliardářem Hassanem Jameelem (29) opět single. Vypadá to však, že jsou tihle dva stále spolu, a dokonce si vyrazili na společnou dovolenou do Mexika. Nicméně vypadalo to spíš na trable v ráji.