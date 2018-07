Sekla s cigaretami a nechala si nasadit rovnátka: Hvězda První republiky chce být na StarDance dokonalá a fit

Veronika Arichteva na sobě začala makat. Super.cz

"S cigaretami jsem skončila už před půl rokem a nahradila je elektronickými. Tedy neříkám, že si občas nedám normální cígo, ale to je spíš k ránu, kdy už je mi to jedno," smála se Veronika, že když jde o mejdan, jdou předsevzetí stranou. Důvodem bylo i to, že její manžel Biser přestal kouřit už před čtyřmi lety. "Chápu, že jako odnaučenému kuřákovi jsem mu zrovna nevoněla. Tak jsem si říkala, že mu vyhovím. A jde to," dodala.

Pokud jde o rovnátka, tak si nechala nasadit průhledná. "Neměla jsem jinou volbu kvůli tomu, že natáčím První republiku a tam rovnátka neobhájíte. Je super, že jdou vyndat, takže je na práci mohu odložit. Ale říkala jsem si, že je budu nosit poctivě. Mám dvacet dva dlah a mám je asi na rok. Neměla jsem velký defekt, ale měla jsem problém, že se mi s věkem začaly zuby víc a víc křivit, tak jsem si řekla, že bude lepší to řešit dřív než později," svěřila.

Veronika začala spolupracovat i s firmou na sportovní oblečení, není však jen její tváří, ale i tělem. "Šlo to ruku v ruce, protože sama jsem začala cvičit. Je to spojené i s tím, že se připravuju na StarDance, tak jsem začala makat, abych to udýchala. Není to tak, že bych sportovní oblečení nosila jenom na fotky. Opravdu makám. Ale myslím, že StarDance bude opravdu hukot, protože fakt neumím tančit. Doopravdy. Do tanečních jsme nechodila, na konzervatoři jsem to flákala. Ale stejně se na to hrozně těším," uzavřela. ■