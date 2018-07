V 8. měsíci prý vypadá, jako by spolkla meloun! Krásná česká modelka bude už brzy rodit

Zuzana Stráská Foto: Super.cz/Instagram Z. Stráské

Modelka Zuzana Stráská je už v 8. měsíci těhotenství. Znát to na ní ale vůbec není. Svlékla se do plavek a ukázala, jak jí to sluší měsíc před porodem. Nahoře má jen osm kilogramů a spíš to vypadá, že se vydatně, ale hodně vydatně najedla. "Ty kráso, to vypadá, že jsi spolkla meloun," napsala jí pod fotku moderátorka Eva Decastelo.