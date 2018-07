S novou láskou jí to klape: Noidova bývalka už půl roku randí s tímhle sympatickým vousáčem

Gábina Bártová s přítelem Petrem Švamberou Foto: archiv G. Bártové

Před půl rokem Gabriela Bártová (29) konečně kápla božskou a vypadá to, že vztah by jí tentokrát mohl vydržet. Po dlouhé době se pochlubila společnou fotografií na sociální síti. "My", napsala k fotce krátce a výstižně. A jeden z prvních lajků jí dal i její ex Vašek.

Ten nyní se svou bývalkou vychází dobře, shodli se i na péči o jejich společnou dceru Terezku. Tu Vašek vyvezl k moři, i když ještě před prázdninami netušil, jestli mu ji na tak dalekou dovolenou Gábina "půjčí". ■