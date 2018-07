Je stále single? Po boku Mikolase Josefa se objevila tahle sexy brunetka

Mikolas nemá o přízeň žen nouzi. Foto: Super.cz/instagram M. Josefa

Zpěvák Mikolas Josef (22) doposud platil za Mirka Dušína a po svém boku neukázal žádnou krásku, která by ovládala jeho srdce. Celou dobu mluví jen o neznámé bývalé přítelkyni, kvůli které složil svůj evropský megahit Lie to me, se kterým zabodoval na Eurovizi v Portugalsku.