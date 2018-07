Belohorcová prodává pražský byt: Za 7,5 miliónu může být váš. Pod okny vám budou mečet kozy!

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek Super.cz

Krásný byt prodávají za 7,5 miliónu korun. "Je to nádherné 3KK s výhledem do údolí, dvě parkovací místa, balkón, barák je jen o šesti bytových jednotkách, žádný ruch. Jo a pod barákem jsou dvě kozy. Když to bude kupovat milovník koz, bude nadšený. Romantika veliká," usmívá se Vlasta. "Když nám někdo dá 7,5 miliónu, tak jdeme. Něco přidáme a koupíme centrum," upřesňuje.

Dobře ví, že kdyby bydleli v hotelu, když jednou za rok přiletí na léto, vyšlo by je to levněji. "Je to totálně neekonomické, ale chceme mít domov," doplňuje Zuzka. "Chtěl bych koupit zrekonstruovaný byt, vím, že to bude třeba dvacka, ale bydlet na Kampě je bomba. Hotel by se nám asi vyplatil víc, to je fakt," dodal Hájek. ■