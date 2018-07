Švantnerová přítele odsunula na druhou kolej! Patriku, připrav se, svoji lásku celé léto neuvidíš!

Nikol Švantnerová Super.cz

"Po Varech mě čeká pár dní klidu, bylo to docela náročné. Plánuju s kamarádkama Kačkou Klausovou a Andreou Kabickou dovolenou, další dovču se svojí nejlepší kamarádkou, s mamkou bych chtěla někam jet," řekla Super.cz Nikol.

"Přítel v plánech moc není. Chci hodně cestovat, nesedět doma na zadku. Od toho to léto je. Partner hraje fotbal, nemá volno a já zkrátka nechci trávit léto v Praze," upřesnila modelka.

Nikol se na závěr filmového festivalu objevila v Karlových Varech znovu. Natáčela zde video pro světovou značku Yves Saint Laurent. "Měla jsem ráno natáčení, přijela jsem na otočku. Dala jsem si oplatku na kolonádě a zase frčím domů. Tohle není můj běžný look, červené stíny mám opravdu kvůli natáčení. Jsou to letní trendy. Je to něco jiného, není to úplně na běžné nošení," vysvětlila raději extravagantní nalíčení, které měla. ■