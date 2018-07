Hvězda Tváře na kapele zatím prodělává: Do tří klipů zpěvák vrazil statisíce

Jan Kopečný zatím na svoji kapelu doplácí. Super.cz

"Filmy, pravda, ještě nepřišly, ale třeba na to taky jednou dojde. Ale ty tři klipy byly snad letos konečným počtem a myslím, že se setkaly docela s úspěchem. Zvláště Stalker, kde se nám uvolila zahrát hlavní roli Lucie Borhyová (40)," mínil Honza.

"Máme před sebou ale další hromadu práce. Řešíme cédéčko a taky koncert, který budeme mít na podzim v Lucerně. Navíc nás ještě čeká premiéra v divadle Broadway, muzikál Kocour v botách, takže je toho docela dost," vypočítal.

Mít kapelu ovšem není žádná legrace, zatím na ni Honza doplácí. "Kam zainvestuju, tak je to dražší, než jsem si myslel. Nejsme na tom jako Pepa Vojtek s Kabáty. Stálo to hodně peněz, nul už je tak docela dost, nějaké statisíce tam spadly, ale je to nutnost. Je to o to nákladnější, že nemáme sponzory ani za námi nestojí žádný velký label," uzavřel. ■