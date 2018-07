7 nejlepších modelů z Karlových Varů: Tyto krásky byly ozdobou festivalu

To nejlepší z 53. ročníku karlovarského festivalu Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Jako prakticky vždy byla neomylná Daniela Peštová (47). Na zahájení filmového festivalu zvolila bílé šaty. Žádný stylista jí s výběrem nepomáhal. "Loni jsem byla v tmavých šatech, tak jsem chtěla něco světlejšího, proto jsem sáhla po těchto šatech," vysvětlila výběr.

Stejně se trefila také Aňa Geislerová (42), které šedý model na zahájení ušila návrhářka Ivana Mentlová. Tu milují módní magazíny i celebrity. "Je to jeden z nejpečlivějších lidí, co znám, zkoušek jsme měly dost, až mě to překvapilo. Je naprostý perfekcionista a profesionál, vše chce mít naprosto dokonalý," řekla nám Aňa.

Na párty zabodovala Nikol Švantnerová (25) v šatech dua Poner. Nikol by v těchto šatech posetých křišťály zářila i na světových červených kobercích. Tady se dá při pohledu na Nikol dodat jen "Wow".

A kdo další má pro módu cit? Podívejte se v naší galerii. ■