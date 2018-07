Hvězda kapely Verona a muzikálová zpěvačka je vdanou paní: Takhle jí to slušelo ve svatební den

Veronika Stýblová je vdanou paní. Foto: archiv V. Stýblové

Stihli to mnohem dříve než do roka a do dne. V únoru se muzikálová zpěvačka a hvězda kapely Verona Veronika Stýblová pochlubila zásnubním prstenem, a teď už má na levém prsteníčku snubní.