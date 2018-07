Tenhle model na ní budeme vídat častěji: Šaty Zuzany Stivínové se dají rozložit na tři kusy

Zuzana Stivínová na závěru karlovarského festivalu Super.cz

"Jsem velmi spokojená. Na začátku jsme vše samozřejmě konzultovaly, takže úplné překvapení to nebylo. Řekla jsem, co by mě zajímalo. Důležité je, že kdyby to byly jen jednoduché šaty, tak už je nevynesu, maximálně na nějaký zahraniční festival. Ale takhle je to ze tří kusů, je to sukně, košile a sáčko, a můžu to celoročně nosit a kombinovat. To mi maximálně vyhovuje a připadá mi to jako největší vtip tohoto modelu," řekla Super.cz.

Letošní účast na festivalu zhodnotila spíše jako pracovní. Jako divák toho tolik nestihla. Ale bude mít aspoň dost nepracovní léto. "Moje léto bude tenisové. To jste o mně možná nevěděli, ale já tenis miluju, je to moje největší vášeň. Bývala jsem spíš divák, mnohokrát jsem byla i na Wimbledonu a na US Open, ale teď už mám velké ambice i jako hráčka a doufám, že jednou budu na Wimbledonu hrát jako seniorka," překvapila nás závěrem Zuzana. ■