Šaty může zmuchlat do kufru a stejně drží tvar: Blanka Matragi objevila, že silikonové nitě jsou stejně pevné jako prsa

Návrhářka Blanka Matragi (65) má usnadněné balení velkých večerních. Předvedla nám to v závěru karlovarského filmového festivalu, kam si samozřejmě oblékla model ze své dílny. Šaty na cestu prý nemusela mít ve vaku, ale klidně si je dala do kufru.

"Je to ručně naaranžovaný model z mojí poslední couture kolekce Elements. Je to i můj autorský materiál, který se chová opravdu jako socha. Tam, kde ho neviditelnými silikonovými nitěmi na ten průhledný základ připošijeme, tak tam drží, a to mě strašně baví," svěřila a my jsme se smáli, že jsou tedy šaty působící jako jemná motýlí křídla stejně pevné jako silikonová ňadra.

"Opravdu to drží, ty šaty jsou absolutně nezmačkatelné. Přivezla jsem je v kufru a všichni se divili, že na ně nemám žádný velký vak. Oblékla jsem je, a sami vidíte. A myslím, že by po nich dokonce i stekla jakákoliv tekutina," vychvalovala svoji tvorbu návrhářka, kterou nyní čeká malý odskok od branže a bude připravovat knihu o své tvorbě. "Je to multimediální elektronická kniha, která se zpracovává velmi zajímavými technologiemi," doplnila. ■