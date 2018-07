Michal Dvořák z Lucie už 10 let nepije alkohol! Ve Varech se hostům s kocovinou směje u snídaně

Michal Dvořák a DJka Lucca Super.cz

Michal Dvořák (52) byl zřejmě jediným hvězdným hostem filmového festivalu, který se ráno probouzel bez kocoviny a s čistou hlavou. Už deset let se nedotkl alkoholu a abstinuje.

"Vary v tom množství tváří unaví každého. Já už normálně nepoznávám lidi, a to jsem nepil. Deset let. Netuším, koho jsem neviděl, koho jsem zdravil. Kromě toho, že jsem tady pracoval, tak jsem si užil, že jsem potkal spoustu kamarádů, které nemám během roku šanci vidět. Je to pozitivní, krásný," řekl Super.cz Michal.

"Právě proto vidím, jak jsou všichni na plech. Tak kolem půlnoci odcházím za dětmi na pokoj a těším se, že se jim u snídaně budu chechtat," dodal se smíchem Michal.

Alkoholovým radovánkám se neoddávala ani jeho žena, dýdžejka Lucca, která měla Vary hodně pracovní. "Byla jsem tu dva dny, dvakrát jsem tu hrála, navíc včera jsem byla hrát v Ostravě, takže jsem spala asi tři hodiny a přejela jsem republiku. Hrála jsem tam od dvou do čtyř do rána, pak sedla na vlak a v Praze čekal řidič, který mě odvezl do Varů. Taky skoro nepiju," upřesnila Lucca na závěrečném ceremoniálu, kam oblékla nádherný model od návrhářky Beaty Rajské. ■