Nejzářivější hvězda zakončení filmového festivalu? Krásná herečka přirovnávaná k Libušce Šafránkové

Eva Josefíková Super.cz

Šaty návrháře Jiřího Kalfaře jí neuvěřitelně slušely. "Jsem za ně velmi ráda. Nevybírali jsme dlouhou dobu, protože na mě koukli a dostala jsem přímo takový skvostný model," řekla Super.cz Josefíková.

Herečka se pyšní dokonale štíhlou postavou. Vypadá to, že cokoli si vezme, jí dokonale sedí. "Jak kdy, výjimka potvrzuje pravidlo," usmála se Eva, která si festivalovou jízdu užila se svojí sestrou i kamarádkou, herečkou Petrou Nesvačilovou (32).

Pár nočních jízd zažila a vypadalo to, že ani poslední párty neplánovala zakončit příliš brzy. "Těším se domů, nevím, co se stane dnes, ale mám pocit, že jsem to zvládla s kloboučkem. Všechno v pořádku," usmívala se.

Léto bude mít herečka pracovní. "Prázdniny nemám. Mám docela intenzivní pracovní léto. Budeme hrát na letní scéně divadla Ungelt představení Kdokoli může dělat cokoli," dodala. ■