Líbačka Saši Rašilova a jeho krásné blond přítelkyně! Divoká párty trvala až do rána, roční dceru hlídala tchyně

Saša Rašilov Super.cz

Herec Saša Rašilov (45) vyrazil na filmový festival do Karlových Varů na poslední dva dny. Zvládl film i pořádnou párty. Přivezl s sebou i svoji přítelkyni Ludmilu, se kterou má malou dceru Marušku. "Ve varech jsme spolu poprvé. Přijeli jsme dnes, jsme svěží, čerství a je to tady skvělé. Chystáme se toho využít. Všichni ostatní odpadají," řekl Super.cz Rašilov. "Jsme svěží vítr," doplnila ho s úsměvem Lída.

"Za chvíli jdeme na film a hned po něm do baru. Zůstáváme do zítřka. Máme s sebou maminku Lídy a Maruška spinká spokojeně v pokoji. Usínala za koncertu na kolonádě. Už byla letos u moře, tak je zvyklá na noční atmosféru a doufáme, že bude spát do rána, zatímco my do rána spát nepůjdeme," řekl Rašilov na večírku.

"Budeme snad rychle regenerovat. Saša má nějaký záložní zdroj, bude čerstvý, u mě je to trošku horší. Poslední rok to je dobrý, Saša to vzal hodně za mě. Předposlední to bylo teda peklíčko. To jsem spala tak tři hodiny denně," dodala Ludmila. ■