Hvězda Tváře a Partičky Ondřej Sokol je na lolitky! Ukázal se s novou přítelkyní. A zase je o víc jak 20 let mladší!

Ondřej Sokol s přítelkyní Nikolou Herminapress

Herec a moderátor z Partičky a show Tvoje tvář má známý hlas Ondřej Sokol (46) vyrazil do Karlových Varů se svojí láskou. S půvabnou brunetkou Nikolou chodí už od začátku roku a skvěle jim to klape. A to i přesto, že by mohla být jeho dcerou.