Na Rytmuse a jeho zamilované vrkání s jinou už nemyslí: Dara Rolins vystavila sexy tělíčko v plavkách!

Dara Rolins na dovolené ve Spojených arabských emirátech Foto: Instagram D. Rolins

Zpěvačka chytá bronz ve Spojených arabských emirátech, relaxuje u moře a dopřává si zasloužený odpočinek a klid. Fanoušky navíc potěšila pohledem na své dokonalé sexy tělíčko v plavkách, které dříve hýčkal právě Rytmus.

A soudě podle toho, jak to Daře sekne, sama určitě dlouho nezůstane. „Máme se krásně. Naše dny ubíhají přesně tím tempem, které mají dny volna mít. Děláme jen to, co se nám chce a z postele nás každý druhý den vytáhnou jen Lolinky milované končíky. Bazén, moře, dobré jídlo a večer milión možností, co se zde dá podniknout a kam jít. Jsem vděčná za ty momenty, kdy můžu nechat čas běžet pomaleji, nepřemýšlet v běhu, ale vsedě, ještě lépe vleže. S drinkem v ruce a s tím nejlepším výhledem,“ rozplývala se nad dovolenou zpěvačka.

To Rytmus mezitím už poněkolikáté všem zdůraznil, že se doopravdy poprvé zamiloval až do Jasminy Alagič.

„Miluju Jasminu nejvíc, jak jsem kdy koho miloval a naše láska je každý den silnější,“ vrkal na isntastories jindy drsný raper, jehož Amorův šíp zasáhl opravdu hodně silně. Rolins slova expartnera sice píchla u srdce, ale nakonec vše zahodila za hlavu a užívá si krásné chvilky s dcerou. ■