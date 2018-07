Sexy v každém okamžiku: Nová Česká Miss v odvážném outfitu ukázala dekolt, stehna i pevné bříško

Lea Šteflíčková Super.cz

Nová Česká Miss Lea Šteflíčková (20) se nebojí oblékat odvážně na jakoukoli příležitost. A i její relativně civilní outfity jsou proklatě sexy. Probírali jsme, co říká její přítel na to, když se producíruje v kraťáscích a v krajkovém topu odhalujícím bříško.

Jednalo se jen o odpolední menší akci. "Chtěla jsem být odvážná a nasadit něco jiného než obyčejné šaty. Ale myslím, že jsem to sladila dobře, mám určité hranice, kam až zajít. Za mě je to v pohodě," míní Lea.

A co říká na to, když takhle provokativně vyráží ven, její přítel? "Nechtěla bych to rozebírat, ale asi si říká, že vymetám každou akci. Nevím, jak se mu to bude líbit. Buď bude scéna, anebo spíš tichá domácnost. Ale nebudu kvůli tomu chodit v roláku," krčila rameny. ■