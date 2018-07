Bára Kodetová se pochlubila mladšími dcerami: Nejstarší bude osmnáct, herečce by nevadilo stát se babičkou

Barbora Kodetová přivezla do Varů dcery. Super.cz

"O mé roli se velmi těžko mluví. Mohu říct, že jsem milující matka a partnerka a žena, která je velmi schopná. A přitom se jí pod rukama rozpadne úplně celá rodina i její život a skončí jako uzlíček neštěstí," prozradila.

V seriálu má jedinou dceru, v podání Štěpánky Fingerhutové, v reálu ovšem hned tři. Proto nás zajímalo, jak by se stavěla k situaci, kdyby ta nejstarší, které bude osmnáct, přišla stejně jako ta televizní s tím, že je těhotná.

"To si dokážu velmi dobře představit. Může se to stát kdykoli. Lily bych určitě nevyhodila a pomohla jí, pokud by se dostala do těžké situace. A pokud by to bylo z lásky a rozhodla se mít děti brzy, tak bych jí jenom fandila. Protože být starou matkou je někdy velmi náročné," přiznala herečka, jejímž mladším dcerám je devět a jedenáct let. ■