Osamělá modelka ve Varech: Bývalá královna krásy vynesla šperky za milióny, ale róbou se moc netrefila

Kateřina Sokolová mohla zvolit outfit, který víc odpovídal charakteru párty. Super.cz

Modelka Kateřina Sokolová (29) měla na karlovarském filmovém festivalu hodně pracovních aktivit spojených s její nadací AutTalk . Jak nás ubezpečila již při zahájení , dovezla si také spoustu rób, aby je mohla střídat na společenských akcích. Vynesla prý čtyři. Ale ne pokaždé se trefila do charakteru akce.

Na Moët párty vynesla model od Vivienne Westwood, který se moc netrefil do doporučovaného "iceland" outfitu. Spíš by se hodil na párty známé banky, kde byl dress code ve stylu hvězd a třpytu.

"Tyhle šaty jsou takové třpytivé, to je pravda. Ale já nechávám prostor pro fantazii. Aby se každý mohl rozhodnout, z jaké strany to pojímá," krčila rameny bývalá královna krásy k našim připomínkám.

Outfit nicméně aspoň trochu zachraňovaly šperky Gismondi v miliónové hodnotě, které působily jako vytvořené z ledu.

Kvůli jejich ceně jsme se vlastně dostali i k tomu, že Katka neměla po dobu trvání festivalu pánský doprovod v podobě svého partnera, jenž by byl zároveň bodyguardem.

"Mám tady dost dobrých kamarádů, kteří by mě určitě ochránili, a vyvedla jsem i svoji rodinu. Přítel mediální pozornost nemusí a nevyhledává, a já to respektuju. Pro mne je to součást mojí práce," vysvětlila, proč ji partner na festival nedoprovodil. ■