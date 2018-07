Dress code nevychytala: Ivana Chýlková se v černé ocitla mezi sněhovými vločkami

Ivana Chýlková mezi světlými modely na párty vybočila mimo dress code. Super.cz

Ne pokaždé se to povede. Ivanu Chýlkovou (54) známe jako skvělou herečku, která si většinou poradí i s modely, které vynáší na akce. Na Moët párty to ovšem nevyšlo. Herečka neměla ani tušení, že se jedná o jeden z nejluxusnějších večírků v Karlových Varech, na které si dámy chystají modely podle dress codu týdny dopředu.

Ivana to ovšem nevěděla a v rozporu s dress code "iceland" přišla na večírek v černých šatech. "Až teď vidím, že jsou tady všichni jako sněhové vločky. Tak jsem tady zřejmě za opozici," nenechala se vyvést z míry Chýlková, která si paradoxně přivezla šaty české značky White White, tedy multiplikované bílé, která by se na párty hodila víc.

"A já jsem celá black, tedy black and red," dodala. Její outfit by se hodil spíše na akci, která na stejném místě v Císařských lázních proběhla na začátku festivalu a vyžadovala modely s dotekem rudé.

Pak už jsme ale Ivanu nechtěli trápit a bavili jsme se o práci. Ve Varech se totiž představoval nový film, v němž hraje. "Byl to film Tomáše Pavlíčka, který jsme točili loni na podzim. Jmenuje se Chata na prodej a já ho viděla úplně poprvé a musím říct, že je to výborné a jsem mile překvapena, tak přijďte od 25. července do kina," pozvala diváky Chýlková, která momentálně pilně zkouší pro změnu muzikál Sherlock Holmes v Hudebním divadle v Karlíně. ■