Tohle je nový trend: Krásná manželka klávesisty z Lucie si nechala opatlat vlasy mrazivým gelem! Smyje ho někdy?

Když mrazivý vzhled a dress code "Frozen", tak až do detailu. Tak to na Moët párty pojala manželka klávesisty Lucie muzikanta Michala Dvořáka (52) DJ Lucca. Z jejího účesu nás tedy opravdu mrazilo. Hlavně při pomyšlení, jestli vrstva stříbrošedého gelu, která vytvořila tzv. wet look, půjde vůbec smýt.

"Je to novinka, efekt mokrého účesu, který mi vytvořili ve Franck Provost. Jsou tam kromě gelu přidané i nějaké třpytky, tak jsem tuhle novinku chtěla vyzkoušet. Myslím, že i k tématu ledového království se to hodí. Ze začátku jsem si nebyla jistá, ale nakonec se mi to líbí," řekla nám Lucka. Méně se to asi líbilo pokojským na hotelu, protože si Lucka plánovala umýt hlavu až ráno, takže polštáře a zřejmě i její manžel museli být následující den pěkně zabarvení.

K účesu DJce krásně ladily šaty od Beaty Rajské, z nichž měla velkou radost. "Poprvé jsou ušité přímo na mne, ne předělávané. Cítím se v nich úplně super, materiál je nádherný. Pro mne jsou to nejlepší šaty, jaké jsem kdy měla," mínila Lucka. ■