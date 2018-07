Vadí vám tetování, které dámy ukazují ve velké večerní? U Kairy Hrachovcové v odhaleném modelu možná uděláte výjimku

Kaira Hrachovcová předvedla v krásných večerních šatech i tetování. Super.cz

Herečka Kaira Hrachovcová (43)byla v Karlových Varech jenom na zahájení, pak se vrátila do Prahy za prací, a zpátky do Varů přijela až na párty francouzského šampaňského. Zářila v krásném účesu, modelu i špercích. V šatech ukázala i svá četná tetování, ale na rozdíl od jiných dam, u nichž to působí jako pěst na oko, nám to nijak nevadilo.