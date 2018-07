Manžel na ní rozerval šaty, a tak musela sáhnout po náhradních: Takhle napěchovaný dekolt ještě Simona Krainová neukázala

Simona Krainová svěřila manželovi zapínání šatů a on je na ní roztrhnul... Super.cz

Tak to je opravdu smůla a skoro jsme si říkali, že téhle historce se nedá věřit. Modelka Simona Krainová (45) měla na párty francouzského šampaňského vynést model od slovenské návrhářky Jany Pištějové stejně jako Andrea Verešová (38). Ovšem místo toho, aby se zjevila jako sněhová královna podle předepsaného dress code, v černé kreaci Vivienne Westwood s korzetem a napěchovaným dekoltem působila poněkud drsněji.

"Je mi to velice líto, dokonce jsem byla ještě pracovně v Bratislavě, kde jsem byla u Jany Pištějové na zkoušce," řekla nám Simona a my ostatně viděli její instastories, kde se opravdu s návrhářkou fotila.

"Šaty do Varů dorazily, ale když mi je můj manžel zapínal, neopatrně zacházel s knoflíky, trošku nám to povolilo a celé se to vzadu roztrhlo. Obvykle na mně trhá šaty, když jdeme z večírku, ne na večírek. Naštěstí jsem měla tuhle náhradní variantu," svěřila modelka.

"Ale já ty šaty od Janky, až se tedy opraví, určitě někdy vynesu. Minimálně v zimě, kdy bude na Slovensku její autorská módní přehlídka, kde bych se měla objevit na molu," omluvila se návrhářce naším prostřednictvím Simona. ■