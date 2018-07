Tahle kráska v průsvitné róbě je zase sama: Rozvedená modelka Chmelířová pustila k vodě slovenského fotografa

Veronika Chmelířová se ukázala v průsvitných šatech a přiznala, že je opět single. Super.cz

Veronika na večírek francouzského šampaňského dorazila v krásné a trochu průsvitné róbě návrhářky Beaty Rajské (55), na jejíž módní show, která se odehrála začátkem týdne, také předváděla.

"Beatě jsem naprosto věrná a má moji veškerou důvěru," usmívala se Verča, která oblékla průsvitné šaty bez podprsenky.

Se vztahy s muži je to ovšem mnohem horší než v tom s návrhářkou. "V mém novém vztahu už to doklapalo. Trvalo to pár měsíců, bylo to hezké a už to není, tak uvidíme, co bude dál. Už je to nějakou dobu, co se to stalo, nějakým smutnějším obdobím jsem si prošla. Kdyby to bylo dokonalé, tak bychom spolu zůstali, takže určitě tam nějaký ten důvod k rozchodu byl. Život jde dál a doufám, že štěstí na mě ještě čeká," uzavřela. ■