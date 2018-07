Jakoby mámě z oka vypadly. Dcery Kubelkové měly vzorné vysvědčení, a tak je moderátorka po zásluze odmění

Všechny tři jsou jako obrázek. Foto: Centrum Chodov (5x)

„Plány jsou jasné. Holky přinesly úžasný vysvědčení a my jsme si slibovaly, že když budou šikovné, tak pojedeme na dovolenou do Barcelony. Takže nás čeká Barcelona, na to se tedy moc těšíme. Na konci července zase pojedeme do Řecka, na náš milovaný Olymp, tam jezdíme pravidelně a moc rádi. No a příští týden jedeme na Slovensko do Bešeňové, tam jsou termální koupaliště a jsou teda fakt úžasný. Jsou tam takový skluzavky, které vedou přímo do těch termálních lázní, paráda,” svěřila se s výčtem aktivit Kubelková na otevření letní terasy v pražském obchodním centru.

A co čekalo Karolínu a Natálku za vzorné vysvědčení? „Byly jsme u kadeřnice a také půjdeme nakupovat. Natálka bude rozhodně chtít nějaký malovátka, s Karolínou určitě zavítáme do hračkářství,” usmívá se Iva, která se nám během rozhovoru svěřila, jak se hodlá udržovat fit, aby vypadala dobře v plavkách. „Přirozený pohyb je naprosto nezbytný. Hlavně, aby člověk vydával víc energie, než přijímal. Ale samozřejmě na dovolené by to mělo být obráceně. Užívat si místní jídlo, klid, sluníčko, zkrátka relaxovat,” říká Iva Kubelková. ■