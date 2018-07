Dagmar Havlová umí zastavit čas! Do Karlových Varů přijela v neuvěřitelné formě a vypadá o spoustu let mladší

Dagmar Havlová dorazila na festival. Herminapress

Někdejší první dáma Dagmar Havlová (65) letos oslavila půlkulaté narozeniny a znát to na ní rozhodně není. Od úterý si užívá v Karlových Varech na festivalu, který miluje a jezdí sem každý rok.

Letos přijela v dokonalé formě, neuvěřitelně jí to sluší a vypadá mladistvě. Ne jinak tomu bylo na party známé automobilky, kam vyrazila se svojí asistentkou. Herečka a bývalá první dáma zvolila krátké černé šaty, ležérně rozpuštěné vlasy a decentní make-up. A vypadala fantasticky.

Málokdo by jí hádal věk, který v březnu oslavila. Řadu let se spekuluje o řadě zákrocích plastické chirurgie, o face-liftu, botoxu či jiných výplních, které údajně podstoupila. Paní Dagmar to ale nikdy nepotvrdila. ■