Sestra Krainové zhubla dvanáct kilogramů a vypadá parádně! Nechce slavné Simoně dělat ostudu

Yvona Maléřová je své sestře velmi podobná. Super.cz

Sestra Simony Krainové (45) Yvona na sobě maká a je to znát. Nikdy nevypadala lépe. A to oslavila už padesáté narozeniny. "Nemůžu ségře dělat ostudu, a taky jsem chtěla být zdravá, pohyb je důležitý," řekla Super.cz Yvona Maléřová. "Když si žena zralejšího věku, je to nutnost, šlo by to dolů," dodala na party v Karlových Varech, kam doprovodila svoji slavnou sestru.