Jako zamilovaní puberťáci: Podívejte se, jak Michal Viewegh září vedle své o 16 let mladší přítelkyně

Spisovatel Michal Viewegh (56) vyrazil na filmový festival do Karlových Varů se svojí o šestnáct let mladší přítelkyní Monikou. A je vidět, že i po třech letech vztahu jim to klape. Na lázeňské kolonádě se procházeli ruku v ruce a jeden zamilovaný pohled střídal druhý.