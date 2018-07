Málem tekla krev: Podívejte se, jak se Verešová v kratinkých šatech pokoušela otevřít šampaňské šavlí

Andrea Verešová byla se šavlí nebezpečná. Super.cz

Andrea se dvakrát trefila do zátky a ta nakonec vyskočila sama, aniž by bylo porušeno hrdlo lahve. Ale byla to velká legrace, sledovat ji, jak soutředěně šavlí máchá pod dohledem francouzského vinaře. "Ale vlastně to dopadlo dobře. Nikdo se nezranil a netekla krev a flaška se otevřela sama," smála se modelka, která si francouzské šampaňské oblíbila na výletě v Remeši, kam jela jako tvář a díky své dokonalé francouzštině trochu i překladatelka firmy muzikantů Petra Pečeného a Tomáše Doležela, kteří k nám bublinky dovážejí.

Na výletě tehdy strávila čtyři dny v kusy, kdy pouze popíjela šampaňské. Ani karlovarský festival není zrovna protialkoholní léčebnou. Proto nás zajímalo, jak to Andrea řeší, aby vypadala stále svěže. "Občas to šampaňské proložím slivovicí," smála se. Ale ani ona nemá rána po večírcích nadstandartně pohodová. "Tady mi hodně pomáhá to, že jsme tady bez dětí. Ony si užívají na táboře, kam chtěly obě jet. A já mám čas na sebe a na práci, které mám docela dost," vysvětlila. ■