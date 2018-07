Přítel krásky Švantnerové se vážně zranil: Rozseknutou hlavu mu během zápasu sešívali železnými skobami

Nikol Švantnerová Super.cz

Přítel Nikol Švantnerové (25) dostal během zápasu kopačkou do hlavy. Fotbalista Patrik Dressler skončil během utkání s rozseknutou hlavou a lékař, který byl přítomen, mu hlavu zašíval ještě během zápasu. A nevypadalo to vůbec dobře.

"Vypadá trošku jako Frankenstein, má sedm stehů. Tím, že to bylo během utkání, tak mu to vzali takovou sešívačkou, má tam sedm železných skob," řekla Super.cz Švantnerová. Pochvalovala si, že mu nevyholili hlavu.

Zákrok lékaře opravdu vypadal, jako by mu do hlavy cvakali sešívačkou na papír. "Byl to fotbalový doktor. Patrik říkal, že se to takhle dělá normálně. Hlavně, že to splní účel a bude v pohodě. Alespoň je vidět, že fotbalisti nejsou až takové bábovky," dodala modelka. ■