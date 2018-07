S večírky začínala sotva dostala občanku: Nová Česká Miss byla v šatech s holými zády a bez podprsenky ozdobou hvězdné párty

Lea Šteflíčková byla ozdobou hvězdné párty. Super.cz

Na Mlýnské kolonádě Lea červený koberec ozdobila v modelu od sourozenců Ponerových. "Myslím, že se do dress code ve stylu hvězdné oblohy krásně trefili," mínila Lea, která ukázala své ladné křivky v šatech s holými zády, tudíž samozřejmě bez podprsenky.

Párty, které absolvovala ve Varech, pro ni byly příjemným vybočením, jinak už ji ale prý na pařby moc neužije.

"Dělám modeling od čtrnácti let v zahraničí, poprvé mě holky vzaly na párty, když mi bylo patnáct. Byla jsem ještě malá holka a nevěděla, jak to chodí, zatímco jim bylo o čtyři nebo pět let víc. To jsem si to docela užívala. Teď už spíš radši pokecám s holkami," vyprávěla nám, že už to pro ni není tak lákavé jako dřív. ■