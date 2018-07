Tohle je hodně divný model: Jana Doleželová se navlékla do kabátu, když měly ostatní dámy sexy šaty

Jana Doleželová zavítala na festival. Super.cz

„Vím, že to nejsou úplně večerky, ale kabát můžu odložit, když by mi bylo teplo. Nicméně podle předpovědi, že má být šestnáct stupňů, jsem vsadila na jistotu a kabát si vzala. On je k těm šatům od návrháře Marka Lopatiče a jeho značce Marco Inn šitý,“ vysvětlila Jana, proč se vymykala mezi spoře oděnějšími dámami.

Jana ve Varech strávila dva dny, kdy navštívila dvě společenské akce, a pak se vracela ještě na další večírek, i když původně tvrdila, že kvůli malé dcerce Verunce pro ni letošní festival bude jen o procházkách po kolonádě. „Máme s sebou babičku, která dceru hlídá,“ upřesnila. ■