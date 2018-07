Žádné Vary, jenom bary: Milan Peroutka vyrazil ve stylu lázeňského šviháka v outfitech, co nosí Leoš Mareš

Milan Peroutka, švihák karlovarských barů Michaela Feuereislová

Na otočku, aby přijal pozvání na drink, vyrazil do Karlových Varů Milan Peroutka (28). Patřičně se na to vystrojil. Model od firmy, která obléká i Leoše Mareše (42), mu dával dohromady dokonce stylista. "Tak abych byl jako lázeňský švihák, ne?" smál se Milan.

Milan se nejdřív prošel po kolonádě k vaně plné šampaňského, kde opatrně ochutnával, protože ho čekal ještě náročný večer v párty stanu, tam už se s partou kamarádů z kapely Perutě u muziky kapely Eddie Stoilow pustil rovnou do koktejlů.

"Jsem tady jenom na pár hodin, i když jsem si zařídil ubytování, už půl šesté ráno pro mě přijede auto, protože mám nějaké natáčení. Jinak mám ale červenec relativně volný. Ordinace začne až v srpnu, stejně jako zkoušky na muzikály Vlasy a Popelka," řekl nám Milan.

Toho čekají v červenci dvě zajímavé cesty, na něž s e vypraví díky nadaci Smiling Crocodile, která se věnuje osvětě v oblasti kochleárních implantátů. "Pojedeme do Jordánska a do Číny, kde budeme točit další část hymny nadace a setkáme se s místními organizacemi, tak už se těším. Je to spojení práce a poznávání," uzavřel Milan. ■