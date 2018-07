Silikonová matka pěti dětí se rochnila ve vířivce s dalším potenciálním manželem, zatímco chystá rozvod s tím stávajícím

Takhle si Katie Price hověla ve vířivce. Profimedia.cz

Umělá prsatice Katie Price (40) s novým partnerem, kterým je její trenér Kris Boyson (29) chrochtá blahem. Přátelům se Katie prý svěřila, že si nemyslí, že je Kris ten pravý, ale neváhala by se prý vdát znovu.

Mezitím se rozvod s bývalým striptérem Kieranem Haylerem snaží co nejvíc urychlit. Možná je to proto, aby mohla k oltáři kráčet počtvrté. Za vztahem s otcem dvou z pěti dětí chce Price udělat urychleně tlustou čáru především kvůli jeho nevěrám. Hayler se však do rozvodu příliš nehrne a jde mu především o řádné majetkové vyrovnání.

S novým partnerem vypadá Price ve vířivce opravdu šťastně. Je vidět, že vzájemná chemie mezi nimi funguje a Boyson svou milou doslova nosí na rukách. Uvidíme, jestli se po rozvodu číslo tři dočkáme svatby číslo čtyři. ■