5 žhavých snímků hvězdy SuperStar v plavkách: Tímhle sexy tělem bude krásná zpěvačka dráždit ve StarDance

Pod křídlo si ji v tanečním sále vezme profesionál Robin Ondráček, se kterým už za pár dní začíná krásná brunetka zkoušet. „Já myslím, že ve mně to snad je, ale musím to v sobě probudit. Myslím si, že to se mnou bude mít Robin těžké. Ale těším se a jsem na to připravená,“ svěřila se Monika.

O to, že by snad neměla hudební sluch, se její taneční partner bát nemusí. Dnešní oslavenkyně se doma před zrcadlem s mikrofonem v ruce předváděla už od dětských let, což se jí v pouhých patnácti letech vyplatilo.

Do povědomí se dostala především díky soutěži Česko Slovenská SuperStar, kde se v roce 2009 stala jednou z finalistek. Přestože hudební klání nevyhrála, zaujala svým hlasem a zjevem a začala pilně pracovat na své hudební kariéře.

Monika ale také tvrdě maká na své postavě. Lásku k tanci a pohybu má v krvi, a tak se může chlubit dokonalou postavou, kterou čas od času také vystaví v plavkách, pro které se snad narodila.