Rodina se rozloučila s Joe Jacksonem: Nechyběl ani nejmladší syn Michaela, který je přesnou kopií slavného otce

Jacksonovi se rozloučili s patriarchou rodu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rozloučení s patriarchou klanu Jacksonů se uskutečnilo v kruhu rodinném ve Forest Lawn Memorial Park v Glendale v Kalifornii a obřadu se účastnila i Joeho manželka Katherine Jackson, bratři Jacksonovi i La Toya nebo Janet se synem. Na obřadu byl viděn i Blanket Jackson (16), nejmladší syn zesnulého Michaela Jacksona (✝50), který se do světa slávy příliš nehrne.

Blanket se proslavil, když byl ještě v plenkách, kdy ho jeho otec v Berlíně málem vyhodil z okna hotelového pokoje, protože jej chtěl ukázat fanouškům. Přes hlavu měl malý Blanket tehdy dečku a jeho tvář otec příliš neukazoval. O mnoho let později je vidět, že Blanket ze tří Jacksonových potomků slavného otce připomíná nejvíce.

Svému dědečkovi vzdala na sociálních sítích hold i Paris Jackson (20), která s ním podle všeho strávila poslední chvíle v nemocnici. „Poslední chvíle s tebou byly k nezaplacení. Jsem vděčná, že jsem ti mohla sdělit vše, co jsem chtěla, než jsi odešel. Nikdo z nás by nebyl, kde je, kdyby tebe nebylo. Jsi nejsilnější muž, jakého znám. Tvoje životní dílo vstoupí do dějin a budeš uznáván jako největší patriarcha, který kdy žil,“ sdílela Paris dojemný vzkaz na svém Instagramu.

Joe Jackson zemřel ve věku 89 let na rakovinu slinivky. V posledních letech trpěl zdravotními potíži, včetně dvakrát prodělané mrtvice a srdeční arytmie. Byl pohřben na stejném hřbitově jako jeho syn Michael. ■