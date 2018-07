Tenhle fešák je jednou z největších italských hvězd! Do Varů dorazil bez partnerky a přiznal spoustu žen

Francesco Gabbani Super.cz

Italská popová hvězda Francesco Gabbani zavítala na filmový festival do Karlových Varů, kde byl hostem miliardářské párty. A právě zde měl své hodinové vystoupení a hosty velkolepé párty dostal pořádně do varu. Není divu. Jeho největší hit má na internetu 200 miliónů zhlédnutí.

"Jsem v Čechách poprvé a jsem tady hrozně rád," řekl Super.cz Francesco, který dorazil do Varů jen se svým managementem. Nebude prý tahat dříví do lesa. "Jsem tu bez přítelkyně. V České republice jsem v lese bez dříví," směje se.

Zda v Itálii má přítelkyni, neprozradil. Spíše to vypadá, že si užívá pozornost žen a v jeho životě je řada milenek. "Nemůžu říct, jestli mám partnerku. Ale velcí muži mají spoustu žen," usmívá se.

V Itálii je Francesco obrovskou hvězdou. "V Itálii jsem velmi slavný, jsem zastavován fanoušky na ulici a jsem za to rád. Znamená to, že mě mají rádi, mají rádi hvězdu. Budu pokračovat ve své skvělé hudbě, plánuji nové album a uvidíme, co dál," dodal Gabbani. ■