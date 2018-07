Naomi Campbell (48) ukázala nahá ňadra v odvážném outfitu. I ve svém věku si to stále může dovolit

Naomi Campbell ví, jak na sebe strhnout pozornost. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na párty Vogue v Paříži se to celebritami jen hemžilo. Většina modelek vsadila na velmi odvážné modely, mezi nimi i legenda přehlídkových mol Naomi Campbell (48). Ta si oblékla průsvitné šaty, které vypadaly jako utkané z pavučiny. Pod takový materiál si pochopitelně nemohla vzít podprsenku.

Campbell je známá tím, že na sebe odvážnými modely poutá pozornost. Její účast na večírku přišla jen krátce poté, co nastínila svůj odchod do důchodu během akce Fashion For Relief v Cannes.

„Nevím, jak dlouho ještě vydržím chodit přehlídky, je to přeci jenom 32 let. Je mi ctí je chodit, ale raději bych to přenechala mladší generaci a pozorovala přehlídky z publika,“ svěřila se během rozhovoru.

Naomi byla objevena, když jí bylo pouhých 15 let a stala se jednou z "original 80s supermodels" společně se Cindy Crawford (52), Lindou Evangelistou (53), Christy Turlington (49), Claudií Schiffer (47) a později i Kate Moss (44). V současné době se spekuluje o tom, že Campbell randí s britským raperem Skeptou. ■