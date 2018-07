Čerstvě single Monika Bagárová další hvězdou StarDance: Tohle byla její první reakce na jejího tanečníka

Takhle se Monika Bagárová seznámila se svým tanečníkem. Video: Česká Televize

Další z potvrzených účastníků tanečního klání StarDance bude zpěvačka Monika Bagárová (24). Do parády si ji vezme nováček mezi profesionály Robin Ondráček. Půjde-li jim tanec tak dobře, jak jim to vedle sebe sluší, mají se diváci nač těšit.

Robin má od Moniky jistá očekávání. „U zpěvačky předpokládám, že má hudební sluch, vnímá rytmus, a když natáčí nějaký klip, tak tam třeba i tančí, takže se bude umět i pohybovat,“ míní tanečník.

A Bagárová mu svou odpovědí jde vstříc. „Já myslím, že ve mně to snad je, ale myslím si, že to musím probudit. Myslím si, že to se mnou bude mít Robin těžké. Ale těším se a jsem na to připravená,“ svěřila zpěvačka, která prý toužila, aby se produkce ozvala. „Hned jsem říkala, že jsem si moc přála, aby mi zavolali. Hnedka jsem byla pro,“ usmívala se zpěvačka, která tak s předstihem dostala dárek ke svým 24. narozeninám, které oslaví zítra, tedy ve čtvrtek.

Nová výzva by jí také mohla dát zapomenout na případný smutek z nedávného rozchodu s hudebníkem Dávidem. ■