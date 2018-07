Těhotná herečka Michaela Maurerová: Z nemocnice vyrazila rovnou na dovolenou!

Míša si užívá v Rakousku. Foto: instagram M.Maurerové

Své druhé těhotenství zatím herečka Michaela Maurerová (38) neprožívá nejlépe. Jak sama přiznala, dny tráví s nevolností u záchodové mísy, a dokonce jí bylo natolik zle, že se dostala do nemocnice na kapačky.

Maurerová, která je ve čtvrtém měsíci těhotenství, dostala infúzi, aby se její vyčerpané tělo zavodnilo a posilnilo. Poté, co herečka a maminka dvojčat Magdalény a Josefa (8) nabrala dostatečné síly, vyrazila domů, zabalila si kufr a odjela rodnou na dovolenou.

„V nemocnici mě dali dohromady a vyrazili jsme do Rakouska. Koneckonců je jedno, kde zvracím. Já to Rakousko prostě miluju. Jenom jsme ferraty a canyoning vyměnili za procházky a projížďky lodí, trénujeme na důchod,“ svěřila se herečka, která by měla porodit na Vánoce. Snad jí procházky a čerstvý vzduch udělají dobře a začne si požehnaný stav také užívat. ■