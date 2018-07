Geňu ve Varech vystřídala jeho ex: Půvabná Markéta se předvedla v průsvitných šatech a reagovala na jeho opilecké řádění

Markéta Jiránková vypadá po rozchodu s Geňou líp než dřív a odvážně se oblékla. Super.cz

"Byl rozšafný, jak tomu říkám. Ale to je dobře, jen ať si to užívá. Já tyhle situace znám, takže jsem na to neříkala nic. Jsem v pohodě. On mě tedy respektoval, ale ty dámy obvykle nebraly ohled na to, že tady jsem já. Takže doma v koutě jsem určitě neplakala," řekla Super.cz v podstatě důvod rozchodu.

A jak porozchodové období Markéta prožívá? "Někdy se mi stýská a někdy jsem zase docela ráda, že mám už tu těžkou etapu za sebou. Uvidíme, co bude dál. Na žádný nový vztah nejsem připravená. Po šesti letech, kdy člověk někoho miloval, je to moc brzo. Ani na žádný flirt nemám náladu," svěřila.

Každopádně pohledy mužů se na ni otáčely, neboť přes 180 cm vysoká dlouhovláska vyrazila na módní show Debbie Brown v šatech s odhalenými zády z jemného materiálu, pod nímž se zřetelně rýsovala ňadra. "Neuvědomila jsme si, že to tak prosvítá, ale s tím už se nedá nic dělat," krčila rameny. ■